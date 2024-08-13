В Люберцах проверили готовность МКД к отопительному сезону

Председатель Совета депутатов городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в рамках осуществления депутатского контроля проверил готовность к отопительному сезону дома № 18 на улице Южной в Люберцах, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Жилой фонд городского округа Люберцы готовят к отопительному сезону. Паспорта готовности уже получили порядка полутора тысяч домов, что составляет 68% от общего числа МКД», — рассказал Владимир Ружицкий.

Он также отметил, что дом на улице Южной — 1978 года постройки, имеет девять этажей, шесть подъездов.

В предыдущие годы здесь были выполнены работы по ремонту лифтового оборудования, обновлению лестничных клеток, замене разводящих трубопроводов холодного и горячего водоснабжения. Также были проведены электромонтажные работы с заменой распределительных щитов, обновлены почтовые ящики, установлены окна ПВХ. На сегодня дом полностью готов к зиме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.