В Люберцах приступили к ремонту участка теплосети протяженностью более 260 м

В городском округе Люберцы продолжается подготовка к отопительному периоду. Специалисты подрядной организации ремонтируют участок теплосети протяженностью более 260 метров на улице Побратимов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Продолжаем подготовку Люберец к зиме. Сейчас подрядчик ведет капитальный ремонт участка протяженностью более 260 метров по ул. Побратимов. Земляные работы завершены на 90%, общая готовность участка — уже более 40%. До конца недели на объект завезут материалы и приступят к замене труб. Подрядчик планирует уложить новую трассу и провести опрессовку до конца августа, чтобы в отопительный сезон входить без каких-либо опасений», — отметил глава горокруга Владимир Волков.

Он добавил, что всего при поддержке губернатора в этом сезоне в округе капитально ремонтируют сразу несколько участков теплосетей протяженностью более 5 км в Люберцах, Октябрьском и Малаховке.

«Работы в полном объеме подрядчики завершат до начала отопительного сезона», — подчеркнул Волков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.