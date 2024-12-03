В Люберцах появятся онлайн-камеры возле контейнерных площадок

В городском округе Люберцы для контроля за вывозом мусора планируется установить онлайн-камеры возле контейнерных площадок, об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

«В социальных сетях и на личных встречах жители городского округа Люберцы просят усилить контроль за содержанием контейнерных площадок. В настоящее время завершены конкурсные процедуры по оборудованию всех контейнерных площадок камерами видеонаблюдения с онлайн-трансляцией. Это позволит в будущем отслеживать наполняемость контейнерных площадок, своевременно принимать меры по подбору мусора и оптимизировать работу с регоператором по вывозу отходов», — отметил Волков.

Он уточнил, что в городском округе Люберцы более 600 контейнерных площадок возле многоквартирных домов.

«Установка и подключение камер начнется до конца 2024 года», — подчеркнул Владимир Волков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.