В Люберцах отремонтировали 15 подъездов в 2024 году

В городском округе Люберцы ведется ремонт подъездов, с начала года из запланированных 129 работы завершили в 15, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В текущем году в городском округе Люберцы планируем отремонтировать 129 подъездов. Из них управляющая компания АО «ЛГЖТ» обновит в своих домах 100, АО «Люберецкая теплосеть» филиал «УК Наш Дом» — 5, ООО «УК Забота о доме» — 15, ПЖК «Полет» — 2, НП «Содружество жилищных управляющих организаций Люберецкого» — 7. В настоящее ремонт завершен в 15 подъездах, в работе — 41», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он добавил, что все работы ведутся с учетом мнений жильцов, их планируют завершить 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.