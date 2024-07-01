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В Люберцах объявлен конкурс на выполнение работ по ремонту тротуаров

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту тротуаров и замене дорожных бортов в городском округе Люберцы Московской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту тротуаров и замене дорожных бортов в городском округе Люберцы Московской области.

Целью использования результатов работ является приведение тротуаров города в нормативное состояние, создание условий для нормальной эксплуатации тротуаров, устранение жалоб.

«Выполнение всех работ планируется завершить в 2024 г», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета городского округа Люберцы Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.