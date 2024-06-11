В Люберцах до конца года капитально отремонтируют 39 фасадов

В Люберцах до конца текущего года планируется отремонтировать 39 фасадов. Об этом сообщила пресс-служба жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«На территории Подмосковья продолжаются масштабные работы по капитальному ремонту фасадов. С начала реализации программы капитального ремонта с 2014 года отремонтировано более 4 тысяч фасадов многоквартирных домов», — сообщил Антон Велиховский, министр ЖКХ Московской области.

В рамках программы капитального ремонта 2024 года в городском округе Люберцы запланировано отремонтировать 39 фасадов. В том числе по адресам:

г. Люберцы, дп. Красково, ул. Карла Маркса, д. 117/16

г. Люберцы, дп. Красково, ул. Островского, д. 2

г. Люберцы, пр-кт. Октябрьский, д. 7

г. Люберцы, проезд 1-й Панковский, д. 1 к. 2

г. Люберцы, проезд 1-й Панковский, д. 25

г. Люберцы, проезд 1-й Панковский, д. 27

г. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Гоголя, д. 15/3

г. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Гоголя, д. 45 и др.

Ремонт фасада здания подразумевает комплекс работ, направленных на сохранность несущей конструкции здания, повышения его теплотехнических характеристик и придание фасаду привлекательного внешнего вида.

«Кроме того, собственники домов, где проводится капитальный ремонт фасадов и кровель, а также любой желающий могут контролировать ход проведения капитального ремонта с помощью онлайн-камер видеонаблюдения на объектах. Достаточно перейти в раздел «Карта» на сайте фонда капитального ремонта и выбрать дом с видеонаблюдением», — сказал Валерий Николов, генеральный директор фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области.

Ознакомиться с адресной программой ремонта многоквартирных домов Московской области на 2024 год жители Подмосковья могут на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Подмосковья, размещенной на сайте фонда.

В Московской области есть большие планы по капитальному ремонту многоквартирных домов, в течение трех лет работы пройдут в 4,4 тыс. домов, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В течение 2023 года капремонт пройдет 1,1 тыс. домов и в 6,1 тыс. подъездов.