В Люберцах для уборки территорий закупили новую коммунальную технику

Новая управляющая компания ООО «Качественный сервис» городского округа Люберцы приобрела три трактора для уборки территории. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На днях управляющая компания ООО «Качественный сервис» пополнила парк специализированной техники тремя новыми тракторами.

Использование новой техники оптимизирует процесс уборки, позволив существенно повысить эффективность и производительность работ, особенно в зимний период, способствуя более деликатному и тщательному выполнению уборки, что важно как для автомобилистов, так и для пешеходов.

Кроме того, новые тракторы обладают современными функциями, такими как улучшенная маневренность и адаптивные системы управления, что позволяет выполнить работы не только быстрее, но и качественнее.

В городском округе Люберцы всего 34 управляющие компании, в их обслуживании 2 066 домов. В их ведении 123 единицы уборочной техники.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.