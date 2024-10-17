В Люберцах более чем на 750 контейнерных площадках установят видеонаблюдение

В городском округе Люберцы для борьбы с незаконным сбросом мусора на 751 контейнерной площадке планируют установить видеонаблюдение, сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

«В округе 785 контейнерных площадок, на них установлено 4 463 единицы тары. До конца года будет построено 11 новых, модернизировано 18 существующих, на двух будет обустроено основание и подъезд с разворотной площадкой. Для борьбы с незаконным сбросом мусора и перенакоплением на 751 контейнерную площадку установим видеонаблюдение — сейчас ведутся конкурсные процедуры», — отметил Волков.

Он пояснил, что вывоз контейнеров осуществляется в соответствии с графиком, вывоз бункеров — по заявкам региональному оператору ООО «Эколайн». Выполняется работа по организации беспрепятственного подъезда транспорта регоператора к контейнерным площадкам.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что практику работы с проблемными контейнерными площадками надо распространить на 1 тыс. таких объектов.

«Вы знаете, что мы подробно <…> разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», — сказал Воробьев.

Также он отметил, что это получилось сделать, поэтому следующей стоящей задачей является масштабирование этого опыта на тысячу площадок.