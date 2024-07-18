В Люберцах 46 котельных успешно прошли подготовку к отопительному сезону

В городском округе Люберцы продолжается подготовка объектов теплоснабжения к отопительному сезону 2024–2025 гг. Так, на 46 котельных уже прошли профилактические работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

При подготовке к отопительному сезону специалисты проводят гидравлические испытания, ремонт, поверку и наладку всего оборудования на котельных. Специалистами уже выполнены профилактические и ремонтные работы на 46 объектах — это составляет 56,1% от их общего числа в округе.

Так, на котельных по ул. Попова, дом № 16, стр. 2 и Кореневское шоссе, дом № 25, стр. 1 отремонтированы насосы, на объекте по адресу: ул. Электропоселок в Малаховке на фильтре смонтировали гребенку и др.

Также уже проведены профилактические и ремонтные работы на 45 ЦТП, 11 ВЗУ, испытания прошли 154,9 км сетей теплоснабжения и 193,7 км водоснабжения.

Работа по подготовке к осенне-зимнему периоду в Люберцах продолжается.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.