В личном кабинете МосОблЕИРЦ начал работу сервис «Онлайн-помощник»
Сервис «Онлайн-помощник» в личном кабинете МосОблЕИРЦ помогает пользователям разобраться, как оформить подписку на электронный счет, заказать справку, а также какие документы для этого потребуются. В разделе доступен справочник клиента, который содержит подробную информацию о жилищно-коммунальных услугах. Кроме того, с его помощью можно перейти в Единую диспетчерскую службу для вызова мастера, сообщила пресс-служба центра.
Сервис включает несколько полезных разделов:
- «График ТО ВКГО», где разъясняется, как и когда проводится техобслуживание внутриквартирного газового оборудования.
- «Выдача справок и вписок», содержащий инструкции по заказу и получению выписки из финансово-лицевого счета, а также справки об отсутствии задолженности.
- «Начисления», посвященный правилам расчетов, перерасчета и корректировки платы за услуги.
- «Данные лицевого счета», где можно узнать, как открыть или закрыть счет, изменить сведения о собственнике и количестве проживающих, а также какие документы для этого необходимы.
- «Оплата», включающий способы внесения платы, порядок возврата и розыска платежа, а также процедуру переноса средств между лицевыми счетами.
«Онлайн-помощник» и другие удобные сервисы доступны для пользователей личного кабинета на сайте мособлеирц.рф и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» ежедневно с 6:00 до 23:00.