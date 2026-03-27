В личном кабинете МосОблЕИРЦ начал работу сервис «Онлайн-помощник»

Сервис «Онлайн-помощник» в личном кабинете МосОблЕИРЦ помогает пользователям разобраться, как оформить подписку на электронный счет, заказать справку, а также какие документы для этого потребуются. В разделе доступен справочник клиента, который содержит подробную информацию о жилищно-коммунальных услугах. Кроме того, с его помощью можно перейти в Единую диспетчерскую службу для вызова мастера, сообщила пресс-служба центра.