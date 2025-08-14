В Ленинском завершили обновление 12 дворовых территорий

Заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Всеволод Волосевич и первый заместитель главы Ленинского городского округа Владимир Иванов проверили ход работ по комплексному благоустройству дворов в муниципалитете, выполняемого по программе «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«На сегодняшний день из 16 дворовых территорий, включенных в план на этот год, работы завершили уже на 12. В рамках инспекции вместе с министерством посетили ряд адресов: на Крымской улице оценили результаты обновления дворов у домов с номерами 9, 11, 13, 15 и 17, на Лесной улице проверили двор у дома № 22, на Булатниковской улице комплексное благоустройство охватывает сразу семь многоквартирных домов, а в поселке Развилка обновление дворовых территорий в рамках программы уже завершили», — сказал первый заместитель главы Ленинского округа Владимира Иванова.

Иванов отметил, что по итогам инспекции было принято решение связаться с подрядчиком для устранения перепадов высоты между тротуаром и проезжей частью по некоторым адресам.

«Для нас принципиально важно обеспечить удобство для жителей с детскими колясками и людей с ограниченными возможностями. Мы продолжим осуществлять контроль за ходом выполнения работ на всех объектах и оперативно решать любые возникающие вопросы», — отметил Иванов.

В подмосковном Ленинском городском округе также завершены работы по ямочному ремонту дворовых территорий «большими картами», а также создание пешеходных коммуникаций.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.