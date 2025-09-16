В Ленинском завершается реконструкция тепловых систем

В подмосковном Ленинском городском округе программа реконструкции тепловых систем уверенно движется к завершению. Большинство объектов находятся на финальной стадии, что позволит обеспечить своевременное, надежное и бесперебойное теплоснабжение в домах жителей. Глава Ленинского округа Станислав Каторов лично проинспектировал ход работ и оценил готовность объектов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Первостепенная задача — обеспечить гарантированную и бесперебойную работу систем отопления к началу сезона. Именно поэтому мы тщательно контролируем процесс на всех этапах, чтобы все запланированные мероприятия были выполнены в срок и с высоким качеством», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

В городе Видное основные работы на улицах Советская, Гаевского и проспекте Ленинского комсомола полностью завершены. Выполнены технологические врезки и монтаж оборудования. В настоящее время ведется благоустройство территории и подготовка к запуску теплоносителя. Особое внимание уделяется Центральному тепловому пункту № 22 в Видном, где проводится его полная реконструкция. После завершения технологической части работ ЦТП будет введен в эксплуатацию, что значительно улучшит надежность теплоснабжения в городе. Все объекты находятся на постоянном контроле.

Кроме того, работы ведутся в поселках Развилка, Измайлово, Новодрожжино и других локациях округа. В планах до конца 2027 года — обновление еще трех котельных в Развилке, Измайлово и Суханово, модернизация двадцати ЦТП и обновление тепловой сети в Развилке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.