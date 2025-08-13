В Ленинском продолжается ремонт подъездов

В подмосковном Ленинском городском округе продолжаются работы по ремонту подъездов многоквартирных домов. Всего до конца года в округе обновят порядка 100 подъездов, 8 из них отремонтируют в рамках губернаторской программы Московской области «Мой подъезд». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В настоящее время завершены работы по адресам: ул. Ольховая, д. № 3, 4, Советский пр-д, д. № 4. Ожидается закупка материалов для проведения ремонта в подъездах по адресам: ул. Лемешко, д. № 8, корп. 1, 2, проспект Ленинского Комсомола, д. № 15, корп. 1, 2, ул. Южная, д. № 25. По восьми подъездам многоквартирных домов в Видном выбран подрядчик в рамках губернаторской программы „Мой подъезд“. Работы начнутся до конца августа по адресам: проспект Ленинского Комсомола, дом № 62 и 17/2, Советский проезд, дом № 9», — сказала начальник отдела эксплуатации жилого фонда управления ЖКХ администрации Ленинского городского округа Светлана Нестерова.

Подчеркивается, что проведение текущих ремонтов направлены на создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах Ленинского округа. Все работы выполняются с учетом пожеланий и под контролем жителей. В перечень работ входят восстановление напольного покрытия и поручней, обновление стен и потолков, по необходимости — замена входных групп, окон, освещения, почтовых ящиков и информационных стендов.

В 2024 году в Ленинском округе было отремонтировано 64 подъезда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.