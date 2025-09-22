В Ленинском округе завершили подготовку к отопительному периоду

В Ленинском городском округе завершился комплекс мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025–2026 года. Благодаря своевременным и эффективным мерам, система теплоснабжения муниципалитета полностью готова к обеспечению стабильной и комфортной температуры в жилых домах, социальных учреждениях и на предприятиях округа. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского городского округа.

«В рамках подготовки к отопительному сезону была проведена тщательная проверка работоспособности и безопасности порядка 1500 объектов, включая объекты теплоснабжения, многоквартирные дома и социально-значимые объекты — школы, детские сады, больницы и другие. В ходе проверок особое внимание уделялось состоянию тепловых сетей, котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. Управляющим организациям, ресурсоснабжающим организациям и иным потребителям по итогам проведенных проверок были выданы паспорта готовности к предстоящему отопительному периоду, подтверждающие соответствие объектов всем необходимым требованиям и нормам», — приводятся в сообщении слова заместителя главы городского округа Татьяны Каляминой. Уточняется, что в целях проверки готовности системы к полноценному запуску, в период с 15 по 24 сентября 2025 года в Ленинском округе проводятся пробные топки. Данная мера позволяет выявить и оперативно устранить возможные неполадки, а также отладить работу оборудования в реальных условиях. В пресс-службе добавили, что в соответствии с ухудшением погодных условий пуск отопления в Ленинском городском округе будет произведен с 24 сентября 2025 года с поэтапным подключением всех систем отопления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.