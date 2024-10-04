В Ленинском округе завершаются работы по реконструкции теплосетей

В Ленинском городском округе продолжается модернизация системы отопления, в рамках которой заменяют магистральные трубы на четырех участках в Видном — работы вышли на финишную прямую, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мы меняем тепловые сети и строим новые для долговечного улучшения городской инфраструктуры и повышения уровня комфорта жизни. В этом году ремонтируем четыре участка общей протяженностью два километра. Самый длинный из них проходит по проспекту Ленинского Комсомола — от ветклиники до кольца у городской поликлиники. Здесь трубы уложены в двухтрубной системе, перепускные каналы уже работают, а подрядчики проверяют состояние систем. Переход на новую магистраль планируется завершить к 6 октября», — сказал глава округа Станислав Каторов.

Он добавил, что на финишной прямой и другие участки. Завершение работ в полном объеме по модернизации тепловых сетей планируется до конца 2024 года.

Программа по замене изношенных теплосетей и котельных в Ленинском округе рассчитана на несколько лет, с бюджетом почти 6 млрд рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что замена коммунальных сетей в регионе является важным элементом модернизации системы ЖКХ.

«Мы неоднократно обсуждали и знаем важность модернизации системы ЖКХ, которая включает в себя не только новые котельные», — подчеркнул губернатор Подмосковья.