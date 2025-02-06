В Ленинском округе возвели две новые котельные

В Ленинском городском округе ввели в эксплуатацию котельную, которая будет обслуживать дома строящегося жилого комплекса «1-й Донской». Также в высокой степени готовности — котельная в жилом комплексе «Первый Южный», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Котельная мощностью 40,7 МВт на территории ЖК «1-й Донской» получила разрешение Минжилполитики Московской области на запуск. Она представляет собой одноэтажное здание площадью более 430 квадратных метров», — уточнили в пресс-службе.

На территории комплекса — 9 многоквартирных домов, в которых расположены свыше 6,5 тысяч квартир. Кроме того, здесь возведут школу на 1 350 мест и два детских сада. Ранее сообщалось, что в 2027 году в ЖК планируется построить подстанцию скорой помощи.

В пресс-службе добавили, что также завершается строительство первого этапа автоматизированной водогрейной котельной общей мощностью 93 МВт в жилом комплексе «Первый Южный» в Ленинском округе.

«Объект возводится в три этапа. Готовность первого — 98%. Уже благоустроили территорию, установили ограждение и оборудовали места хранения топлива. Стройплощадку проверили эксперты Главгосстройнадзора Московской области. В ходе второго этапа установим еще один котел мощностью 20 МВт. Это запланировано на IV квартал 2026 года. На третьем этапе — два котла по 20 МВт. Планируется реализовать все работы до конца 2031 года. Котельная будет отапливать жилой комплекс площадью 1 300 квадратных метров, включая школы, детские садики и другие соцобъекты, предусмотренные проектом», — приводятся в сообщении слова директора проектов застройщика ГК ФСК Сергея Пырова.

Ранее пресс-служба главы Ленинского округа сообщала, что в 2025 году будут модернизированы котельная в Суханово и три центральных тепловых пункта — в Измайлово, Новодрожжино и на Петровском проезде в Видном. В совокупности они снабжают теплом 56 многоквартирных жилых домов и свыше 20 социальных объектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.