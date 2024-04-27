В Ленинском округе с владелицы участка взыщут более 2 млн рублей за свалку

Минэкологии Подмосковья направило в арбитражный суд области исковое заявление о возмещении ущерба, нанесенного незаконной свалкой в Ленинском городском округе. Ответчик — местная индивидуальная предпринимательница, допустившая складирование отходов на своих землях, сообщает пресс-служба ведомства.

«Гражданке принадлежит земельный участок в поселке Горки Ленинские, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Владелица не обеспечила должный контроль за состоянием своих земель, в результате здесь образовалась свалка строительных отходов. Согласно экспертному заключению, сумма ущерба почвам превысила 2 млн рублей. Мы намерены взыскать ее с предпринимательницы».

Ранее сообщалось, что по решению суда было взыскано 1,6 млн рублей с гражданина, который в ночное время, с применением самосвала и трактора, организовал незаконную свалку в Горках Ленинских.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.