В Ленинском округе реконструируют тепловой пункт

В рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и утилизации отходов» в подмосковном Ленинском городском округе планируется провести реконструкцию одного из тепловых пунктов из-за высокой степени износа оборудования, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Муниципальным заказчиком данного объекта выступает администрация Ленинского городского округа. Сейчас идет закупка на этапе подачи заявок. В рамках единой закупки будут выполнены проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы. Сначала разрабатывается проект, который будет проходить государственную экспертизу. Состав работ будет определен после разработки проекта», — сказал генеральный директор МУП «Видновское ПТО ГХ» Андрей Колесников.

Работы по данному проекту будут проводиться на центральном тепловом пункте № 22, который находится по адресу: город Видное, проспект Ленинского Комсомола, дом 15. Все работы будут выполнены за счет средств регионального и муниципального бюджетов. Завершение работ планируется в 2026 году.

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов проинспектировал ход строительных работ по реконструкции очистных сооружений для хозяйственно-бытовой канализации и водозаборного узла № 8 в поселке Горки Ленинские.

«На данный момент в рамках первого этапа реконструкции очистных сооружений для хозяйственно-бытовой канализации успешно завершены ключевые подготовительные работы, в том числе установка временных обводных трубопроводов, монтаж необходимых строительных элементов и камер видеонаблюдения, а также подготовка иловых карт и биопрудов. В следующем шаге бригады начнут рыть котлованы для новых очистных. Существенные улучшения предусмотрены во втором этапе модернизации, которая повысит проектную мощность до 6 000 м3/сут. А обновление водозаборного узла № 8 близится к логическому завершению — работы готовы на 70%», — сказал Каторов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.