В Ленинском округе проведут ремонт контейнерных площадок

На территории Ленинского округа проведут текущий ремонт контейнерных площадок. Срок окончания работ — конец 2024 года, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту контейнерных площадок», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту контейнерных площадок Ленинского округа.

Подрядчик обязуется выполнить работы по замене болтов, электродуговой сварке, смене информационных табличек, монтажу опорных конструкций, демонтажу стальных профильных листов, облицовке ворот стальным профилированным листом по 151 адресу Ленинского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.