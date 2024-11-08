В Ленинском округе проведут реконструкцию центрального теплопункта

Работы по реконструкции центрального теплопункта осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства и поставкой оборудования необходимого для обеспечения эксплуатации центрального теплового пункта в Ленинском городском округе Московской области», — сообщила министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства и поставкой оборудования необходимого для обеспечения эксплуатации объекта по мероприятию: Реконструкция ЦТП № 3а по адресу: Московская область, г. о. Ленинский, ул. Советская 30а (в т. ч. ПИР). Это отдельно стоящее кирпичное здание, от ЦТП запитано три многоквартирных дома и здание банка.

Работа ЦТП предусмотрена без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Выполнение работ планируется завершить в 2026 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.