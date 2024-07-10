В Ленинском округе проведут капитальный ремонт участков тепловых сетей

Объявлены конкурсы в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей в г. Видное Ленинского городского округа Московской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликованы извещения о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по адресу г. Видное, вблизи д. 12 по проспекту Ленинского Комсомола; а также по мероприятию «Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК 5/0 у пожарной части до ТК 7 по ул. Советская в г. о. Ленинский» (в т. ч. ПИР) по адресу г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, ул. Советская.

«Первый этап работ предполагает разработку проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация), включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации, далее идет устройство внутренних инженерных систем, выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета Ленинского городского округа.

Выполнение всех работ планируется завершить в 2025 г.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.