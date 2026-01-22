В Ленинском округе продолжится масштабная модернизация системы теплоснабжения

В 2026 году в Ленинском городском округе продолжится активная фаза реализации государственной программы по модернизации системы теплоснабжения. План работ предусматривает реконструкцию ключевых объектов тепловой инфраструктуры по всему муниципалитету, что позволит повысить надежность и эффективность отопления для тысяч жителей. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Модернизация теплоснабжения — это стратегическая задача, которая напрямую влияет на качество жизни людей. Мы поэтапно обновляем устаревшую инфраструктуру, чтобы минимизировать риски аварий, сократить теплопотери и обеспечить стабильное тепло в домах», — приводятся в сообщении слова заместителя главы Ленинского округа Татьяны Каляминой.

Уточняется, что в предстоящем периоде планируется завершить реконструкцию четырех центральных тепловых пунктов (ЦТП), расположенных в поселке Измайлово, Новодрожжино, на Петровском проезде в Расторгуево и в Видном (ЦТП-22). Параллельно начнется модернизация еще 17 аналогичных объектов. Из них работы на 11 ЦТП будут завершены к началу отопительного сезона 2026 года, а на 6 — продолжатся до октября 2027-го.

Программа также включает работы на генерирующих объектах. Будет продолжена и завершена реконструкция котельной в поселке Суханово. Кроме того, в 2026 году планируется приступить к реконструкции двух котельных в поселках Развилка и Измайлово, которые должны быть модернизированы до октября 2027 года. Важным направлением станет обновление магистральных сетей — в 2026 году запланирован капитальный ремонт 9 километров теплотрасс.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.