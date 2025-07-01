В Ленинском округе продолжаются работы по реконструкции канализационного коллектора
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
На территории Ленинского городского округа ресурсоснабжающая организация продолжает работы по реконструкции канализационного коллектора, который соединит главную канализационно-насосную станцию города Видное и приемную камеру на территории Москвы. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Протяженность реконструируемого участка более 5 000 м, мощность объекта по окончании работ составит 50 000 кв. м в сутки. Объект обеспечит надежным водоотведением более 136 000 человек.
На текущий момент выполнены работы по:
- прокладке стального футляра — 1 458 пог. м;
- монтажу рабочей трубы — 1 048 пог. м.
Строительная готовность объекта — 35 процентов.
Также продолжается прокладка оставшихся участков трубопроводов общей протяженностью с выше 4 000 м.
Для минимизации воздействия на окружающую среду применяются три современных комплекса микротоннелирования. Это автоматизированная проходка тоннеля с продавливанием трубной конструкции обделки, выполняемая без присутствия людей в выработке.
Проект реализуется в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.
«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.