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В Ленинском округе продолжаются работы по реконструкции канализационного коллектора

На территории Ленинского городского округа ресурсоснабжающая организация продолжает работы по реконструкции канализационного коллектора, который соединит главную канализационно-насосную станцию города Видное и приемную камеру на территории Москвы. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Протяженность реконструируемого участка более 5 000 м, мощность объекта по окончании работ составит 50 000 кв. м в сутки. Объект обеспечит надежным водоотведением более 136 000 человек.

На текущий момент выполнены работы по:

прокладке стального футляра — 1 458 пог. м;

монтажу рабочей трубы — 1 048 пог. м.

Строительная готовность объекта — 35 процентов.

Также продолжается прокладка оставшихся участков трубопроводов общей протяженностью с выше 4 000 м.

Для минимизации воздействия на окружающую среду применяются три современных комплекса микротоннелирования. Это автоматизированная проходка тоннеля с продавливанием трубной конструкции обделки, выполняемая без присутствия людей в выработке.

Проект реализуется в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.