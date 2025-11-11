В Ленинском округе продолжается ремонт крыш

В поселке Молоково подмосковного Ленинского городского округа в доме №6 активно ведутся работы по капитальному ремонту плоской кровли площадью 1500 квадратных метров. На данный момент готовность объекта составляет около 70%, все работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Особое внимание уделяется качеству выполняемых работ и срокам их завершения. Как подтвердили жители дома, где проживает более 600 человек, проблемы с протечками, ранее наблюдавшиеся в квартирах на верхних этажах, полностью устранены. Все вопросы, связанные с компенсацией причиненного ущерба, также решены. В ближайшее время приступим к замене окон в машинных отделениях, противопожарных люков и дверей выхода на крышу, а также установке капельников и кровельных ограждений», - отметил начальник участка подрядной организации «СВАЙТЕК-М» Владимир Жилин.

Уточняется, что специалисты подрядной организации «СВАЙТЕК-М» уже завершили демонтаж старого покрытия, выполнили теплоизоляцию современными материалами «Руф Баттс», устройство стяжки и пароизоляционного слоя. В настоящее время ведется монтаж наплавляемой гидроизоляции с использованием материалов «Филизол», обеспечивающих надежную защиту от влаги. Полное завершение всех работ по капитальному ремонту кровли запланировано до конца ноября 2025 года. Это позволит обеспечить комфортные условия проживания для всех жителей дома и защитить строение от воздействия осадков в зимний период.

Работы производятся в рамках программы «Фонд капитального ремонта Московской области». В Ленинском округе за 2025 год в рамках этой программы уже завершен ремонт кровли 7 домов по адресам: город Видное, микрорайон Солнечный, дом 3; поселок Володарского, улица Зеленая, дом 37; поселок городского типа Горки Ленинские шоссе Новое, дом 95; поселок городского типа Молоково, улица Школьная, дом 5; поселок Развилка, дом 25; поселок Развилка, дом 29; поселок Развилка, дом 31, корпус 2.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности крупных проектов инфраструктуры ЖКХ. Он подчеркнул, что каждый проект предполагает вовлеченность.

«Мы успели коснуться ключевых направлений, реализация которых крайне важна в 2025 году. Это связано с большими госпрограммами в части модернизации тепло- и водоснабжения, газификации — президентского проекта», — сказал Воробьев.