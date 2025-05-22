В Ленинском округе продолжается капремонт многоквартирных домов

В Ленинском городском округе приступили к ремонту кровли по адресу: улица Заводская, 12 — это последний из домов в исторической части города Видное, где запланированы работы капитального характера. Всего в текущем году в муниципалитете выполнят капремонт 26 многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Здесь идет полная замена кровли. На 100% будет обновлена стропильная система: мауэрлат, балки, лаги, настил и пароизоляция с последующим монтажом металлочерепицы. Так же будет произведено утепление чердачного помещения и ремонт входной группы на чердак. На сегодняшний день готовность стропильной системы составляет 25%. Завершить эти работы планируется до конца лета. Параллельно начнется ремонт фасада без утепления. Также в доме уже выполнено усиление фундамента и водоотведение для предотвращения разрушения старых конструкций основания дома», — сказала главный эксперт управления технического надзора капитального ремонта по Московской области Александра Пахомова.

Уточняется, что в 2025 году работы капитального характера запланировано провести в 26 многоквартирных домах Ленинского округа, 19 из них расположены в Видном, остальные в поселках Володарского, Развилка, Горки Ленинские, селе Молоково. Ремонт уже завершен в домах на Жуковском проезде, на Новом шоссе, на улице Фокина.

В старой части города 17 домов отремонтировали в 2024 году. В этом году работы продолжаются на улицах Школьная, Лесная, Лемешко и других. На улице Заводской дом № 12 остался единственным, где обновления еще не завершены. Внешний облик всех соседних МКД уже приведен в порядок ранее.

«Важно сохранить уникальные архитектурные особенности исторических зданий, ведь они являются частью культурного наследия Московской области», — подчеркнул глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.