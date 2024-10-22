В Ленинском округе обновили 14 детских площадок за 2024 г

В Ленинском городском округе продолжаются работы по комплексному благоустройству дворовых территорий, в рамках которого во дворах уже установили 14 новых детских площадок. Кроме того, два больших игровых комплекса установили на придомовых территориях в рамках программы губернатора. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Четыре новые детские площадки появились в поселке Володарского, пять — на проспекте Ленинского Комсомола в Видном, еще три площадки установили на Петровском проезде и одну — в поселке Развилка. Часть объектов модернизировали, по ряду адресов — сделали новые. Работы по установке игровых элементов уже выполнены, осталось завершить благоустройство прилегающей территории. Планируется сделать это до конца октября», — приводятся в сообщении слова начальника отдела благоустройства администрации Ленинского округа Михаила Лосева.

Кроме того, в Ленинском округе в этом году появились две новые большие детские площадки, установленные по программе губернатора Московской области: игровой комплекс в тематике «Город» в деревне Тарычево и в тематике «Сказочный лес» — на улице Школьной в Видном.

Ранее сообщалось, что в Ленинском городском округе в 2024 году по губернаторской программе «Формирование современной комфортной городской среды» отремонтировали асфальто-бетонное покрытие 12 дворовых территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.