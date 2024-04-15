В Ленинском округе объявлен конкурс по модернизации асфальтовых покрытий

Объявлен конкурс на выполнение работ по модернизации асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях в Ленинском городском округе, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении конкурса в электронной форме на выполнение работ по модернизации асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях.

Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ по благоустройству и ремонту дворовой территории по адресам: Московская область, Ленинский городской округ, д. Сапроново, мкр. Купелинка, квартал Северный, д. 21, 22, 24.

«Окончание подачи заявок состоится 2 мая 2024 года», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.