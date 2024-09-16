В Ленинском округе объявлен конкурс на реконструкцию теплового пункта № 6

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства и поставкой оборудования необходимого для обеспечения эксплуатации ЦТП № 6 в городском округе Ленинский. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по реконструкции объекта капитального строительства и поставкой оборудования необходимого для обеспечения эксплуатации объекта по мероприятию: Реконструкция ЦТП № 6 по адресу: Московская область, г. о. Ленинский, ул. Советская, д. 17а (в т. ч. ПИР). От ЦТП № 6 г. Видное запитано семь многоквартирных домов и 4 социальных объекта.

«Выполнение работ планируется завершить в 2026 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Ленинский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.