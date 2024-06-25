В Ленинском округе начался капитальный ремонт теплосети

Фото - © Под контролем специалистов технадзора начались работы по обновлению теплосети в Ленинском городском округе/Министерство ЖКХ МО

По улице Советской в Ленинском городском округе стартовали работы по капитальному ремонту тепловой сети, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В настоящее время на объекте проводятся подготовительные и земляные работы, производится вырубка деревьев на строительной площадке.

В рамках капитального ремонта тепловых сетей осуществляются работы по обновлению существующих систем отопления, которые включают в себя ремонт оборудования, замену трубопроводов, отдельных узлов и конструкций тепловой сети, не затрагивая технико-экономические и проектные характеристики объекта.

По окончании работ будут проведены испытания инженерной сети под предельными и рабочими нагрузками для проверки функциональности.

После обновления сетей теплоснабжения, жители района смогут наслаждаться надежной и улучшенной системой отопления, которая обеспечит комфорт и тепло в домах в холодное время года, без сбоев и проблем.

Наблюдение за ходом ремонтных работ специалистами ГБУ МО «УТНКР» гарантирует соблюдение технологических процессов подрядной организацией. Для этого совершаются регулярные выезды на объект, ведь каждая из выполняемых работ должна вестись согласно требованиям и в срок.

Работы проводятся в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и обращения с отходами» на 2023–2028 годы.

ГБУ МО «УТНКР» решает основные задачи в рамках важнейших программ Московской области. В обязательном порядке принимает участие в комиссионных приемках работ, осуществляет строительный контроль на объектах, капитальный ремонт которых выполняют региональные министерства и ведомства. Подробная информация о деятельности ГБУ МО «УТНКР» на сайте.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.