В Ленинском округе начались проектные работы по реконструкции теплосетей

В Ленинском городском округе в течение лета проведут реконструкцию и замену ряда теплотрасс. Проектные работы начинаются 15 мая, а завершиться модернизация должна до начала отопительного сезона. Она затронет свыше 2 тыс. погонных метров сетей теплоснабжения в двухтрубном исчислении. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«В Видном ремонту подлежат в основном центральные трубопроводы, так как от их состояния зависит теплоснабжение всего города. На сегодняшний день из-за возраста этих теплотрасс реконструкция требует серьезных вложений. Просим жителей отнестись с пониманием к возможным неудобствам», — сказала заместитель главы Ленинского городского округа Татьяна Калямина.

В Видном реконструкция затронет 4 адреса: работы будут проведены на проспекте Ленинского комсомола от ветеринарной станции до кругового перекрестка у поликлиники и от дома № 74 до Советской улицы, а также на Советском проезде и на улице Ольховой в 6-м микрорайоне города. Кроме того, теплосети отремонтируют в поселках Развилка и Новодрожжино.

«С 15 мая начинаем проектирование. В проекте будут отражены в том числе параметры производимых земляных работ: ширина и глубина участка, места складирования грунта и сроки. Однозначно работы будут завершены до 15 сентября — до получения муниципалитетом паспорта готовности к отопительному сезону», — уточнил заместитель генерального директора по теплоснабжению МУП «Видновское ПТО ГХ» Алексей Манаенков.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в Ленинском городском округе выполнят гидравлические испытания тепловых сетей общей протяженностью 134,6 км. в двухтрубном исчислении, профилактические проверки оборудования на 49 центральных тепловых пунктах, а также техническое обслуживание и гидравлические испытания оборудования на 27 котельных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.