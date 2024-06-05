В Ленинском округе началась модернизация четырех тепловых линий

В подмосковном Ленинском городском округе в рамках реализации государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» стартовала модернизация теплоснабжающих систем, включая капитальный ремонт сетей и их строительство. На сегодняшний день специализированные службы ведут работы на четырех участках. Об этом сообщила пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«С наступлением благоприятных погодных условий, мы активизировали работы в рамках реализации государственной программы „Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами“. Ведем модернизацию теплоснабжающих систем, включая капитальный ремонт сетей общей площадью 1060 погонных метров», — сказал Станислав Каторов.

В пресс-службе уточнили, что в настоящий момент работы по замене труб ведутся на следующих адресах в Видном: от дома № 7 на Советском проезде до угла поворота на стоянке у дома № 31 на улице Строительной, от угла жилого дома № 74 на проспекте Ленинского Комсомола до дома № 34к2 на улице Советской, от ветеринарной клиники на проспекте Ленинского комсомола до Белокаменного шоссе. Также ведется строительство участков тепловых сетей, общей площадью 87 погонных метров, у дома № 4 на улице Ольховой.

«До конца года планируем выполнить капитальный ремонт еще пяти сетей общей протяженностью 1034 погонных метров, а также провести реконструкцию трех тепловых камер», — добавил Каторов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с членами правительства и главами городских округов отметил важность проведения своевременного ремонта ресурсоснабжающих сетей и модернизации котельных на территории региона.