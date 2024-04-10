В Ленинском округе до конца года благоустроят 7 дворов

Глава подмосковного Ленинского городского округа Станислав Каторов объявил о благоустройстве семи дворовых территорий в Видном, Тарычево, Развилке и Спасских Выселках. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Запрос на благоустройство придомовых территорий и общественных пространств — один из самых частых среди наших жителей. В Ленинском округе, как и во всем Подмосковье, мы уделяем большое внимание формированию комфортной городской среды. Современные, качественно оборудованные места для прогулок с детьми — наиболее востребованный элемент благоустройства. В этом году проведем комплексное благоустройство на семи дворовых территориях», — сказал глава Ленинского округа.

Он уточнил, что обновленные детские игровые появятся по следующим адресам:

д. Тарычево, вблизи футбольного поля;

г. Видное, ул. Школьная, д. 83 (Ранее в перечне вместо дворовой территории дома № 83 по улице Школьной был указан двор домов № 66 и № 68 по проспекту Ленинского Комсомола. Администрацией Ленинского округа совместно с Главным управлением содержания территорий Московской области принято решение о замене в связи с многочисленными обращениями жителей);

п. Развилка, д. 22, д. 29;

г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д. 23/1, д. 23/2, д. 25;

г. Видное, Петровский проезд, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18, д. 20, д. 22;

пос. Володарского, ул. Зеленая, д. 38;

г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д. 15/1, д. 15/2, д. 19/1, д. 19/2;.

«Помимо установки площадок, мы также проведем ремонт асфальтового покрытия на тротуарах и дорогах, заменим освещение, установим камеры видеонаблюдения и многое другое. Также в рамках местного бюджета в этом году установим новую детскую площадку в деревне Спасские Выселки», — подытожил Каторов.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.



