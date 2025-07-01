В Ленинском искусственный интеллект будет помогать уборке улиц

Современные цифровые решения приходят в сферу ЖКХ: в подмосковном Ленинском округе протестировали систему «Яндекс Go» для контроля за уборкой улиц и работой дворников. Пилотный проект был успешно реализован в мае 2025 года, а теперь активно используется в округе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленинского городского округа.

«Траекторию уборки будут определять не водители, а искусственный интеллект, а водитель будет двигаться уже по введенному в навигатор маршруту», — пояснил зампред правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.

Преимущества цифрового контроля уже оценили в МБУ «Благоустройство», где к системе «Яндекс Go» подключили несколько единиц уборочной техники.

«Плюсы данной системы — возможность контролировать выполнение технологических операций в реальном времени, что повышает эффективность выполнения поставленных задач. Отличный пользовательский интерфейс приложения, схожий с „Яндекс.Навигатор“, хорошо знаком водителям и машинистам», — отметил директор МБУ «Благоустройство» Виктор Сюлергин.

Уточняется, что цифровой контроль позволит исключить случаи неэффективного использования техники, когда машины поливают улицы в дождь или наматывают километры для списания топлива. По словам Владислава Мурашова, это позволит увеличить производительность труда на 15-20%, а также исключить случаи, когда в какие-то места техника заглядывает через раз или не заглядывает вообще.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.