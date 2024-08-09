сегодня в 23:18

В Курчатове и пяти районах Курской области удалось восстановить энергоснабжение

Аварийные бригады восстановили энергоснабжение в Курчатове и пяти районах Курской области, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Аварийными бригадами восстановлено энергоснабжение в Курчатове, а также в Курчатовском, Октябрьском, Большесолдатском, Обоянском и Беловском районах», — говорится в сообщении.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов в личном Telegram-канале сообщил, что падение обломков украинского беспилотника самолетного типа на трансформационную подстанцию лишило энергии сразу несколько районов региона.

Возникший на подстанции пожар оперативно потушили. О пострадавших или жертвах во время происшествия ничего неизвестно.