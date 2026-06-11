В Кубинке открыли выставку о капремонте Подмосковья и новых регионов

В Кубинке Одинцовского округа начала работу выставка о восстановлении жилого фонда Подмосковья и новых регионов России. Экспозиция включает три тематических блока и образцы оборудования, которое используют специалисты технадзора. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Экспозиция развернута в Центре развития детей «Истина» по адресу: Кубинка-10, д. 25. Она посвящена масштабной программе капитального ремонта и восстановлению социальных объектов и жилых домов.

Первый тематический блок рассказывает об итогах капремонта в Подмосковье — обновлении фасадов, кровель и инженерных систем. Второй стенд демонстрирует восстановление зданий в новых регионах — от разрушенных объектов до современных построек. Третий раздел посвящен работе управления технического надзора капитального ремонта в условиях боевых действий и в мирное время.

Посетители могут увидеть не только фотоматериалы, но и оборудование, которое специалисты используют на объектах. Среди экспонатов — тактический шлем из арамидного волокна класса защиты Бр1 и С2, бронежилет «Модуль-Монолит» весом 12 кг, бесконтактный влагомер, измеритель прочности бетона ОНИКС-1, лазерный дальномер с погрешностью до 1,5 мм и 3D-лазерный нивелир с точностью 0,2 мм/м. Также представлены планшет для работы с чертежами и токоизмерительные клещи для проверки сетей.

Ранее выставка прошла в доме правительства Московской области и в Красногорске, где ее посетили более 5 тыс. человек. Экспозиция открыта ежедневно с 9:00 до 21:00, вход свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.