В Крыму тарифы на электричество вырастут на 11,3% с 1 октября

С 1 октября 2026 года электричество в Крыму подорожает на 11,3%. Тарифы проиндексируют второй раз за год, сообщает «Крым 24» .

По данным «Крымэнерго», тарифы на электроэнергию в 2026 году индексируют дважды — с 1 января и с 1 октября. В среднем по стране тарифы вырастут на 18%.

Расходы на воду и водоотведение зависят от организации, которая обслуживает дом.

Плата за отопление не фиксирована: она зависит от объема потребленной тепловой энергии и порядка расчета в доме. При начислении по нормативу расходы на подогрев воды на одного человека зависят от типа благоустройства дома. Плату за вывоз твердых коммунальных отходов рассчитывают с учетом числа жильцов.

Информацию о тарифах опубликовало министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым. Основание — приказы Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 19.12.2025 № 44/5, № 44/6, № 44/3 и № 44/13.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.