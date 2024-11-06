В Краснознаменске завершена годовая программа ремонта дворов

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 18:55

Подмосковные дворы становятся более комфортными для жителей благодаря работам по ремонту и благоустройству, проводимым под контролем инспекторов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в городском округе Краснознаменск отремонтировали 4 дворовые территории общей площадью более 7 тыс. кв. метров.

Адреса обновленных дворов:

ул. Краснознаменная, дома № 21, 19, 17;

ул. Строителей, дома № 3/2к. 1, 3/2;

округ Краснознаменск, ул. Парковая, дома № 10, 12, проспект Мира, дома № 1, 3;

округ Краснознаменск, ул. Победы, дом № 12.

В рамках благоустройства придомовых территорий осуществляется ремонт асфальтобетонного покрытия, тротуаров и парковок. Специалисты также обновляют информационные стенды, скамейки и урны, а при необходимости проводят озеленение.

Список работ формируется и согласовывается администрацией с населением.

В прошлом году в Краснознаменске были обустроены 3 дворовые территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.