В Краснознаменске проведут реконструкцию участка свыше 400 метров теплосетей

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей в г. о. Краснознаменск, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«В ходе выполнения работ в 2025 году планируется отремонтировать еще 433 метра тепловых сетей», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на реконструкцию участка тепловой сети по адресу: Московская область, г. о. Краснознаменск, ул. Победы от ТК134 до ТК121 (в т. ч. ПИР).

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Краснознаменск.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.