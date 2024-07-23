В Краснознаменске капитально отремонтируют участок теплосети в 2025 году

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Краснознаменск.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту участка тепловой сети в городском округе Краснознаменск», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту по мероприятию: «Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г. о. Краснознаменск, ул. Строителей от ТК59 до т. узел 31.1 (в т. ч. ПИР)».

Выполнение работ планируется завершить в 2025 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.