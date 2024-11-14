В Красногорске выявили около 130 нарушений несанкционированного сброса мусора

В городском округе Красногорск ежедневно работают мобильные группы, которые пресекают несанкционированный сброс мусора. Это стало возможным благодаря регулярным рейдам, установке фотоловушек и мониторингу по системе «Безопасный регион». Так, с начала года сотрудники правоохранительных органов и профильного блока администрации выявили 128 фактов нарушений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Все правонарушители были привлечены к ответственности. Несанкционированный сброс мусора — это незаконное действие, которое нарушает правила обращения с отходами и может привести к негативным последствиям для окружающей среды и здоровья людей.

Сообщить о незаконном сбросе строительных и других отходов можно по телефону дежурной службы 8 (495) 562-85-31 или пресс-службы администрации городского округа Красногорск 8 (495) 564-40-58.

Эта работа ведется по поручению главы городского округа Красногорск Дмитрия Владимировича Волкова. Ее цель — сохранить чистоту и порядок на территории округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.