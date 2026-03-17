В Красногорске увеличили мощность котельной до 76 МВт

Модернизация котельной в поселке Ильинское-Усово городского округа Красногорск завершилась в марте 2026 года. После реконструкции мощность объекта выросла с 55 до 76 МВт, что позволит подключать новые жилые и коммерческие здания, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Реконструкция началась в ноябре 2024 года. В ходе работ расширили котельный зал за счет пристройки — его площадь увеличилась до 558 квадратных метров. Также на объекте установили новую дымовую трубу высотой 30 метров.

Параллельно строители отремонтировали кровлю, систему молниезащиты, бетонную отмостку и полы, утеплили цоколь и обновили штукатурку здания.

Контроль за проведением работ осуществлял Главгосстройнадзор Московской области. Инспекторы провели итоговую проверку и выдали заключение о соответствии объекта проектной документации. Ввести котельную в эксплуатацию планируют в ближайшее время. Застройщиком выступило АО «МСК Энергосеть».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что теплообъекты на котельных, трассах и в домах требуют объективного контроля, чтобы ничего не замалчивалось, а все работы реализовывались в соответствии с графиком.

«Мы много и подробно говорили о теплоснабжении — эта программа у нас сегодня активно реализуется. Мы видим, где и какие вопросы требуют особого контроля, особого внимания. Знаю, что и профильное министерство энергетики, и все главы, кто отвечает персонально за проекты, сопровождают их», — сказал Воробьев.