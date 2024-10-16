В Красногорске устранили последствия засора канализационного коллектора

сегодня в 15:49

В Красногорске на Ильинском шоссе произошел засор канализационного коллектора длиной три километра. Причиной стало несанкционированное сбрасывание мусора в канализационный колодец. В результате произошло подтопление многоквартирного дома сточными водами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На место происшествия оперативно выехали специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы (МОС АВС) и бригады АО «Водоканал». Они организовали перекачку сточных вод по обводной линии длиной 400 метров, чтобы предотвратить дальнейшие утечки. МОС АВС также доставила мобильное насосное оборудование повышенной мощности, которое позволило быстро прекратить излив сточных вод.

К вечеру специалисты восстановили работоспособность канализационного коллектора. Они использовали каналопромывочную машину, чтобы прочистить засорившийся участок. Благодаря слаженной работе специалистов и применению современного оборудования, последствия инцидента были быстро устранены.

Этот случай еще раз напоминает о важности бережного отношения к городской инфраструктуре. Несанкционированный сброс мусора может привести к серьезным последствиям, включая подтопление жилых домов. Поэтому важно соблюдать правила обращения с отходами и не допускать их попадания в канализацию.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с «Газпромом» позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.