В Красногорске стартовал отопительный сезон

54 котельных и 74 центральных тепловых пункта, находящиеся в ведении «Красногорской теплосети», готовы к зиме. До работы в полную мощность еще далеко, но все социальные объекты округа начали отапливать. На сегодняшний день ресурсоснабжающая компания обеспечивает теплом 86 школ и детских садов и 49 учреждений здравоохранения, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Мы осуществляем теплоснабжение объектов соцсферы, т. е. это детские сады, школы, медучреждения. В настоящий момент на все объекты соцсферы тепло подано. Мы готовы к подаче теплоснабжения на собственно всех остальных объектов, всех потребителей тепла», — сказал заместитель главного инженера АО «Красногорская теплосеть» Игорь Синельников.

В котельной № 1 на улице Жуковского в Красногорске работа кипит. Старт отопительного сезона всегда связан с повышенной ответственностью сотрудников. Данный объект обеспечивает теплом и горячей водой соседний микрорайон — это около 10 тысяч человек, — а еще детский сад, 7-ую гимназию и кожно-венерологический диспансер, где батареи потеплели уже на прошлой неделе. Теперь здесь готовятся к запуску отопления в жилые дома.

«Большая часть домов заполнена, домоуправление заполняет остальные дома. Я думаю, встретим отопительный сезон в порядке», — отметил начальник котельной № 1 Евгений Шлепнев.

Каждое из трех зданий образовательного центра «Созвездие» оборудовано индивидуальным тепловым пунктом. Это позволяет обеспечивать комфортные условия для пребывания и ребят, и сотрудников центра. Кроме того, с помощью ИТП появилась возможность дифференцировать и распределять объем тепловой энергии по зонам. Например, поддерживать температуру воздуха в бассейне около 30 градусов в медико-реабилитационном отделении и не перегревать здание там, где такой необходимости нет. Все оборудование отечественное. Благодаря такой умной системе учреждению образования удается ежегодно экономить на подаче теплоресурсов до 3 млн рублей.

«Здания детских садов мы в этом году тоже полностью реконструировали, у нас и там 2 ИТП, которые точно так же запущены. На сегодняшний день температурный режим во всех помещениях полностью соответствует требованиям погоды. Несмотря на то, что погода теплая, вы можете посмотреть — здесь стоят специальные датчики — мы благодаря им имеем возможность где-то убавить температуру, а где-то добавить. Вот особенно в холодные времена года это позволяет нам дифференцировать в том числе оплату за ЖКУ», — расскзал директор МБОУ «Образовательный центр „Созвездие“ Сергей Сюрин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.