В Красногорске проверили работу инженерной системы

Депутат совета депутатов городского округа Красногорск Артур Бадретдинов выехал на улицу Просторная в дом № 8 для проверки работы инженерной системы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Посмотрели состояние многоквартирного дома, подвальных помещений, мест общего пользования и чердака. Также посмотрели, как работает инженерная система», — сказал Бадретдинов.

После осмотра депутат отметил, что проблем с обслуживанием инженерных систем, котлов, насосов и прочего оборудования нет. Все ремонтнопригодное.

Однопартийцы, а также депутаты всех уровней с начала отопительного сезона посещают многоквартирные дома в своих избирательных округах. Смотрят состояние именно общедомового имущества и инженерных систем, чтобы зима прошла достаточно спокойно и комфортно для жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и „Добродела“, и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.