В Красногорске проверили качество водоснабжения

Специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы проверили качество водоснабжения в многоквартирном доме № 6 на Южном бульваре в Красногорске. Органолептический анализ холодной и горячей воды показал, что она прозрачная, без цвета и запаха, без посторонних взвесей. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники ресурсоснабжающих организаций сообщили, что промывка водопроводных сетей проводилась в конце летнего периода 2024 года.

В ходе комиссии была проведена выборочная проверка качества водоснабжения в девяти квартирах дома. Результаты проверки подтвердили, что горячая и холодная вода соответствуют стандартам: они прозрачные, без цвета и запаха, без посторонних взвесей. На верхних этажах понижение давления в точках разбора не зафиксировано.

Жители дома сообщили, что кратковременное ухудшение качества водоснабжения происходило после проведения ремонтных работ на сетях водоснабжения в летний период. В настоящее время жалоб на качество водоснабжения не поступало.



Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.