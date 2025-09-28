В Красногорске прошли масштабные учения на теплосети

По сценарию в котельную № 7 подмосковного Красногорска упал беспилотный летательный аппарат. Из-за этого поврежден газопровод, возник пожар, пострадали два человека, а также разбито остекление, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Аркадий Филиппов, генеральный директор АО «Красногорская теплосеть», сообщил: «По плану учений привлечены силы и средства смежных структур. „Мособлэнерго“ приезжает для отключения. „Мособлгаз“ — для восстановления газопровода. Теплосети — для переключения нагрузки на вторую котельную».

Сначала территорию тщательно обследовали кинологи с собаками, чтобы исключить наличие неразорвавшихся боеприпасов. Затем пожарные оперативно локализовали и потушили огонь. После этого специалисты смогли провести аварийную остановку котельной.

Дежурный сообщил: «Под отключение попали 142 многоквартирных дома, 1 медицинское учреждение, 6 школ и 7 детских садов».

На месте был развернули штаб, где координировались действия персонала теплосетей и специалистов ведомственных структур. Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации была сформирована группировка сил и средств муниципального звена МОСЧС в составе двух эшелонов, а еще 88 человек и 31 единица техники находились в резерве. По завершении учений были детально обсуждены их результаты и подведены итоги, чтобы в любой ситуации действовать быстро и уверенно на благо жителей Красногорска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.