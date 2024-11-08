В Красногорске продолжается модернизация котельной № 7

сегодня в 16:35

В городском округе Красногорск продолжается реконструкция котельной № 7. После завершения реконструкции ее мощность значительно увеличится, что положительно повлияет на качество теплоснабжения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

За прошедший год на объекте был выполнен значительный объем работ. По итогу они обеспечат надежное электроснабжение котельной.

Для обеспечения надежного электроснабжения после завершения реконструкции на территории котельной установили передвижную электростанцию. Начаты работы по демонтажу участка трубопровода и установке перемычек в вводно-распределительном устройстве напряжением 0,4 кВ.

Реконструкция котельной № 7 является важным шагом в улучшении системы теплоснабжения в Красногорске. Она позволит обеспечить жителей округа качественным и надежным отоплением и горячей водой.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.