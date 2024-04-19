В Красногорске открылась площадка «Мегабак»

Губернаторская программа «Мегабак» реализуется в Московской области для сбора вторичного сырья и его дальнейшей переработки. Этот проект уже называют «народным», потому что жители сами обращаются к организаторам с просьбами установить площадки поближе к их домам и добровольно приносят туда вторичное сырье. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Все, что находится на территории «Мегабак», любая фракция: одежда, мебель, стекло, пластик пойдут на переработку, а за сдачу макулатуры, металлолома и электронных отходов предполагается материальное вознаграждение. Сырье взвесят и согласно тарифам определят сумму выплаты. Работники «Мегабака» рекомендуют приносить от 1 кг сырья. Также на площадке есть «Экобокс», который принимает опасные отходы и зона для обмена книгами, игрушками, ненужными вещами.

Развитие и реализацию программы «Мегабак» в регионе контролируют инспекторы Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области и активные жители. Они наблюдают, чтобы площадка соответствовала стандартам строительства, чтобы в Мегабаки не попадали бытовые отходы — наоборот, площадки должны создавать у жителей Подмосковья ощущение сопричастности к процессу экономии природных ресурсов, ведь благодаря сбору вторичного сырья, уменьшаются затраты на первичное производство аналогичных вещей.

«В 2018 году случилось то, что мусорные полигоны заполонили все Подмосковье, мы тогда закрыли 39 полигонов. Это, конечно, была победа, но мы даже не представляли, насколько дальше будут сложные шаги. За пять лет мусорной реформы Московская область третий год является лидером среди развития отрасли и это только начало. Сейчас необходимо активироваться и сделать как можно больше пунктов приема вторичного сырья, включиться в процесс экономики замкнутого цикла» — комментирует председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами в Московской области Лилия Белова.

Площадка «Мегабак» в Красногорске находится по адресу: Коммунальный квартал, 20.

Режим работы — с 09:00 до 21:00, без выходных.

Чтобы площадка программы «Мегабак» была установлена возле вашего дома, можно оставить заявку на сайте https://мегабак.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.