сегодня в 15:06

В Красногорске оборудовали более 20 новых контейнерных площадок

В округе Красногорск модернизировали 23 контейнерные площадки. Площадки несут в себе дополнительный функционал и удобства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По поручению главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова за каждой площадкой закреплен дворник для своевременного наведения порядка после вывоза мусора.

Депутат Совета депутатов Артур Бадретдинов проконтролировал процесс модернизации на улице Железнодорожная, д. 31.

«Посмотрели, как была модернизирована контейнерная площадка. Таких контентных площадок в этом году уже поставили 23. Также дополнительно к контейнерным площадкам устанавливаются площадки для вывоза крупногабаритного мусора. Поэтому я думаю, что это создаст более комфортные условия для жителей», — сказал Артур Бадретдинов.

В следующем году в городском округе планируется модернизация еще 49 контейнерных площадок.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что практику работы с проблемными контейнерными площадками надо распространить на 1 тыс. таких объектов.

«Вы знаете, что мы подробно <…> разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», — сказал Воробьев.

Также он отметил, что это получилось сделать, поэтому следующей стоящей задачей является масштабирование этого опыта на тысячу площадок.