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В Красногорске объявлен конкурс на реконструкцию гидроузла

Объявлен конкурс в электронной форме на реконструкцию гидроузла на реке Липка в селе Николо-Урюпино городского округа Красногорск, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Работы по данному объекту планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Реконструкцию гидроузла № 2 на реке Липка в селе Николо-Урюпино (ГТС № 2) городского округа Красногорск Московской области». Планируется в рамках проведения закупки переустройство плотины, увеличение мощности водосброса.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Экология и окружающая среда» и финансируются за счет средств бюджета городского округа Красногорск.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.